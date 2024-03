MotoGp, la prima vittoria è di Martin, sesto posto per Bastianini

Sprint race del Qatar: Jorge Martin vince dominando e rintuzzando gli attacchi di Brad Binder che prova in un paio di occasioni a mettere le ruote della sua Ktm davanti alla Ducati Pramac. Nulla da fare! Il sabato è dello spagnolo dopo una pole record. Terzo Aleix Espargaro che, nel finale, salta Pecco Bagnaia, sempre poco brillante nella Sprint, ma 3° per gran parte dei giri. Quinto un ottimo Marc Marquez, che era riuscito anche a passare Aleix a metà gara. Sesto Enea Bastianini, che scattava terzo in griglia e che ha pagato un paio di errori con una Gp24 che faticava a curvare. Dietro di lui Alex Marquez, con la seconda moto del Gresini Racing, un ottimo Acosta, che esordisce con 2 punti, e Vinales che passa Miller nel finale. Tre moto vicinissime al traguardo sul podio: 5 Ducati, 2 Aprilia e 2 Ktm-GasGas nei primi 9. Undicesimo Bez, in difficoltà, ma capace di recuperare due posizioni nel finale saltando Oliveira e Quartararo, il migliore fra i piloti di moto giapponesi con la sua Yamaha, 12°