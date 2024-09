MotoGp, la dedica di Marquez dopo la vittoria di Misano: “Per il team e la famiglia Gresini” - Gallery

Marc Marquez ha firmato con un altro colpo di classe la domenica di Misano e alla fine ha liberato la sua gioia, incurante dei fischi di fine gara: «Oggi (ieri, ndr) qualcuno ci ha aiutato dalle stelle - esulta Marc a fine gara - forse Fausto ha fatto cadere un po’ di pioggia sull’asfalto. Dedico questa vittoria al team e alla sua famiglia. Sapevo di avere un buon passo, ma la Q2 aveva penalizzato sia me che Enea. Ho preso dei rischi quando è arrivata la pioggia, poi sono andato davanti ed ho girato forte. Quando ho visto l’asfalto bagnarsi ho scelto di fare ciò che facevano i piloti locali».

Nel 2017 in una situazione bagnata, lo spagnolo trionfò, raggiungendo in vetta al mondiale Andrea Dovizioso, 3°. Gli abbiamo chiesto se questo successo ha la stessa importanza di quello. «Aver vinto è davvero super importante e mi da tanta motivazione e confidenza in più, però la situazione è diversa. Una cosa è essere vicini in classifica come nel 2017 e un’altra è essere staccato di 50 punti».