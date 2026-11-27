Marco Bezzecchi insegue l’ultima perla di un 2026 comunque bellissimo. Il romagnolo infatti in questa stagione si è goduto a lungo la vetta del mondiale e con un’ulteriore vittoria in questo Gp diventerebbe il pilota più vincente del campionato (otto successi) battendo anche la stella Marc Marquez, che ne ha sette come lui ora. Certo, manca la ciliegina dell’iride che si è preso Marquez più freddo e costante.

Bravissimo comunque Bezzecchi che ha portato Aprilia a essere una delle potenze della stagione. In ogni caso godiamoci questa ultima tappa di un 2026 ad alto tasso di emozioni. Marc Marquez vorrà festeggiare al meglio il decimo titolo davanti ai suoi tifosi e al “Ricardo Tormo” sarà battaglia di stelle.

Jorge Martin, dal canto suo, deve difendere il secondo posto dall’attacco di Bezzecchi. Platonico secondo posto? Beh, neanche tanto visto che porta un aumento nei premi in denaro previsti dal contratto. Al momento il campione del mondo del 2024 ha due soli punti di vantaggio nei confronti del compagno di team.

«La cosa importante - sottolinea Bezzecchi - sarà confermare il lavoro che abbiamo fatto a Portimao (prima doppietta in carriera in MotoGp fra Sprint e gara domenicale, ndc) per finire nel miglior modo possibile questa stagione. Poi da martedì inizieremo un nuovo capitolo con la nuova Aprilia Rsgp 2027. Sono davvero motivato per i prossimi appuntamenti».

Non ci sarà Pecco Bagnaia a salutare Ducati e i tifosi della “rossa”: gli esami hanno accertato una lieve emorragia cerebrale dopo la caduta in Qatar e con tutta probabilità salterà anche i test della prossima settimana. Al suo posto vedremo Iker Lecuona, mentre Joan Mir tornerà sulla Honda.

Ieri nella consueta conferenza stampa di presentazione si sono presentati ai microfoni Martin, Acosta e Quartararo. I tre lasceranno le loro attuali squadre e nel caso del francese e di Pedro, sarà un divorzio dopo collaborazioni lunghissime: Martin è atteso in Yamaha, Acosta in Ducati Lenovo e Quartararo in Honda Hrc.

Tornando all’ultimo week-end iridato e in particolare al tracciato, occhi puntati più che mai sulla prima curva: si passa da 327 chilometri orari a 135 in 3”9 per 233 metri. I piloti dovranno frenare fortissimo: 7.4 kg di forza per ogni stop, record stagionale.

Aprilia e Ducati si stanno giocando il titolo costruttori: per Noale sarebbe il primo in MotoGp dopo nove ottenuti nella 250 e dieci in 125. In questo momento Aprilia ha 598 punti, nove in più del team di Borgo Panigale.

Questo Gp sarà l’ultimo nella categoria per cinque piloti: Brad Binder, Franco Morbidelli, Jack Miller, Alex Rins e Maverick Viñales. I primi tre li troveremo il prossimo anno in Superbike, gli altri due sono a piedi, ma visto il bisogno di sostituti forti per i continui infortunati, non resteranno a lungo fermi ai box.

Fra i piloti che cambieranno casacca c’è Enea Bastianini che chiude un biennio con la Ktm Tech3 decisamente avaro di soddisfazioni ed è pronto a salire sulla nuova Aprilia del team Trackhouse SuperFila. Enea potrebbe chiudere 10° nel mondiale, forse anche 9° se saprà recuperare 21 lunghezze nei confronti di Bagnaia. I due hanno rispettivamente 152 e 173 punti, ma il riminese deve guardarsi da Fermin Aldeguer e Brad Binder che lo seguono rispettivamente con 139 e 127 punti. Chiudere 9° sarebbe un discreto risultato per Enea.