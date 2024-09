MotoGp, l’annuncio a Misano: Dorna e Fim prolungano fino al 2060 l’accordo sui diritti di promozione dei Mondiali

Il detentore dei diritti della MotoGP™, Dorna Sports, e la Federazione Internazionale di Motociclismo, FIM, hanno annunciato il prolungamento fino al 2060 dell’accordo a lungo termine che coinvolge i diritti di promozione di tutti i Campionati del Mondo FIM gestiti da Dorna. “La prosecuzione di questa partnership di successo - si legge in una nota - garantisce valore, continuità e opportunità senza pari per la MotoGP™, nel contesto di un panorama sportivo globale in rapida evoluzione”.

Dorna si è assicurata per la prima volta i diritti di promozione del Campionato del Mondo FIM di Velocità nel 1992. La partnership ha ampliato il successo e la popolarità di questo sport per gli appassionati di tutto il mondo. Continua a farlo con la MotoGP™, che nelle ultime stagioni ha registrato una notevole crescita globale.