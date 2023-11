MotoGp, in Qatar la pole position è di Luca Marini

Luca Marini strappa la pole position in Qatar all’ultimo secondo in 1’51”762, in scia a Vinales, 8°, e davanti alle due Ducati Gresini di Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez. Le moto di Borgo Panigale tornano a monopolizzare le prime posizioni e prenotano il podio nella Sprint Race di oggi alle 18. Seconda fila per Bagnaia, Martin, con l’italiano che mette pressione allo spagnolo, e Zarco, il francese era stato primo in Q1 davanti a Alex Marquez. Spiace per Marco Bezzecchi, 13° e fuori dalla Q2 per un soffio, e per Enea Bastianini, che stava andando fortissimo ma è stato rallentato nel giro “buono” da un Lecuona lento in traiettoria. I due riminesi possono andare forte, ma scattare fuori dalle prime 4 file è un problema, specialmente per la Sprint Race.