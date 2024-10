MotoGp, in Giappone c’è Savadori al posto di Oliveira

Lorenzo Savadori torna in pista e senza più compiti da collaudatore. Il cesenate è stato chiamato per sostituire l’infortunato Miguel Oliveira sull’Aprilia blu-argento del team statunitense Trackhouse. Il portoghese si è infortunato ad un polso cadendo nelle prove di venerdì in Indonesia ed è stato operato a Lisbona per inserire una placca. Visto che Miguel vorrà essere a posto per Valencia, dove dopo l’ultimo Gp stagionale inizierà l’avventura sulla Yamaha Prima Pramac, può essere che Savadori debba disputare quattro gare. «Spero che Miguel recuperi prima possibile - ha dichiarato Lorenzo - ma sono contento di scendere in pista a Motegi, dove non corro dal 2010: non vedo l’ora che sia venerdì. Continueremo a lavorare per fare crescere la moto».

Quello di domenica sarà comunque un Gp diverso dalle solite wild card: dovrà pensare anche a fare risultati.

