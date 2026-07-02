MotoGp, il Gresini Racing annuncia Mir e Holgado per il 2027

Dopo l’annuncio dell’ingaggio di Dani Holgado è arrivato anche quello di Joan Mir. Saranno loro gli uomini incaricati di difendere in pista i colori del BK8 Gresini Racing MotoGP Team. Il palmarès del numero 36 parla da sé: due titoli mondiali già conquistati (MotoGP nel 2020 e Moto3 nel 2017), a conferma del suo valore ai massimi livelli. Accanto a lui ci sarà il giovanissimo numero 96, vicecampione del mondo Moto3 nel 2024 e tra i principali protagonisti nella lotta al titolo Moto2 in questa stagione. Confermata la collaborazione con Ducati Corse, “frutto di una visione condivisa e di un percorso già costellato di successi tra passato e presente. Un accordo pluriennale che rafforza ulteriormente un rapporto solido e ben strutturato. Resta invariato lo status del Team BK8 Gresini Racing, con una moto ufficiale nel box a disposizione di Joan Mir”, si legge nel comunicato. “Sono felicissimo di unirmi al progetto MotoGP del Team BK8 Gresini Racing MotoGP- ha dichiarato Holgado- è letteralmente il sogno della mia vita arrivare a correre nella classe regina e farlo con un team del genere è ancora meglio. È il risultato di tanti sforzi, del duro lavoro di questi anni. So che sarà una sfida enorme, ma sono preparato per crescere sia come pilota che come persona. Un grazie enorme a Nadia e al Team, alla mia famiglia e tutti quelli che hanno creduto e credono in me. So che non sarà un percorso facile, ma sono prontissimo per tutto quello che verrà”.

Per Nadia Padovani, Gresini Racing Team Owner, “dal prossimo anno cambierà molto, ma resterà invariata l’essenza del Team BK8 Gresini Racing MotoGP. Continuiamo a essere una squadra che lavora per crescere stagione dopo stagione, e nel 2027 lo faremo con due piloti nei quali riponiamo grande fiducia e che siamo pronti a supportare a tutto campo. Dani è un profilo che seguivamo da tempo e siamo lieti che possa iniziare la sua esperienza da rookie con noi. Joan è un Campione del Mondo MotoGP: il suo palmarès parla da sé. Uno è all’inizio del suo percorso, l’altro punta a ritrovare le sue migliori sensazioni e sfruttare tutte le sue potenzialità. Per entrambi vogliamo rappresentare un punto di riferimento costante. Continueremo a correre insieme a Ducati Corse che, negli anni, si è dimostrato un partner affidabile e vincente e siamo molto felici di questo. Per ultimo ma non meno importante, a fine stagione saluteremo Alex e Fermin, due piloti che hanno dato molto al nostro team, sia in termini di risultati che di rapporto umano. A loro va il nostro ringraziamento e i nostri migliori auguri per il futuro”.

Gigi Dall’Igna, General Manager Ducati Corse, ha dichiarato: “Siamo lieti di confermare il proseguimento della collaborazione pluriennale tra Ducati Corse e il Team Bk8 Gresini Racing MotoGP. Un rapporto consolidato nel tempo, fondato su valori condivisi, competenza tecnica e una comune determinazione nel perseguire obiettivi ambiziosi in pista. Questa partnership è stata arricchita da importanti risultati sportivi ottenuti dal team, testimonianza della qualità del lavoro svolto insieme. Il Team BK8 Gresini Racing MotoGP rappresenta un partner fondamentale all’interno del nostro progetto e continueremo a lavorare fianco a fianco con continuità, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita comune”.