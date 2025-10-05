MotoGp, il Gresini padrone d’Indonesia: vince Aldeguer, terzo Alex Marquez. Bezzecchi a terra con Marc Marquez che si frattura la clavicola

Fermin Aldeguer vince dominando in Indonesia e conferma che con il Bk8 Gresini di Faenza vincono tutti. Il giovane talento iberico, che piace tanto a Gigi Dall’Igna, regala l’ennesima grande soddisfazione a Nadia Padovani. La sua gara è una cavalcata solitaria al comando, dopo un breve duello con Raul Fernandez. Secondo posto per un buon Pedro Acosta che porta la KTM al 2° e precede un buon Alex Marquez che completa il successo del team romagnolo. Delusione per Marco Bezzecchi, che parte male e cercando di saltare Marc Marquez per il 5° , tocca lo spagnolo in una curva veloce, finendo a terra insieme a lui. Peccato per l’errore che provoca a Marc una piccola frattura della martoriata clavicola destra. A terra anche Mir, mentre era fra i primi, e un Pecco Bagnaia in fondo al gruppo e in grande difficoltà. “Gofree” sembrava guidare sull’olio. Per i due gradini del podio che affiancano il primo la sfida è fra 9 piloti, racchiusi in un paio di secondi. Quarto è Brad Binder, che precede Luca Marini, Fernandez, Quartararo, Morbidelli, Di Giannantonio e un Rins che occupa anche il 2° prima di calare nel finale. Bastianini prende mesto la via del box, l’impressione è che, senza l’ex manager Carlo Pernat e il suo capotecnico Alberto Giribuola, il riminese sia perso e solo.