MotoGp: il Gresini in trionfo con Alex Marquez, Bezzecchi sfiora il podio

Alex Marquez batte per la prima volta Marc senza beneficiare di errori del “fratellone” e Bezzecchi si inventa una super rimonta che lo porta ai piedi del podio. Domani alle 14 il viserbese può farci sognare! Pronti, via e Quartararo parte dalla pole position, ma tiene la prima posizione per un giro, poi lascia Strada alle Ducati dei fratelli spagnoli. Per il Bk8 Gresini è festa immensa, mentre Marc si accontenta di arrivare alle spalle di Alex. Il 3° posto va ad a un Fabio Di Giannantonio tonico, che precede un Bezzecchi entusiasmante. Prima Bez ha una partenza orrenda che da 11° lo vede piombare 19° a causa dell’abbassatore che scende in ritardo, poi già nel primo passaggio ne salta cinque, tra cui Vinales, Mir e Morbidelli, ed è 14°. La sua rimonta è entusiasmante: cade Binder e lui si libera di Bastianini, Acosta, Aldeguer, Marini e Miller poi arriva sulla coda di Zarco e Quartararo, che si avvicinano a Pecco e Diggia. Li salta in fretta, ma al penultimo giro Bagnaia gli rende il sorpasso difficile e gli fa perdere 1”3 da Diggia. Una volta al 4° posto Marco è un tornado e arriva in scia a Di Giannantonio, che però lo precede sotto la bandiera a scacchi. Quinto è Zarco, davanti a Bagnaia, Quartararo, Acosta e Miller. Solo 15° Bastianini, mentre Savadori è 18°.