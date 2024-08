MotoGp, il forlivese Bartolini capo degli ingegneri Yamaha: “La mia nuova sfida dopo 20 anni alla Ducati” VIDEO

Il forlivese Massimo Bartolini è il capo degli ingegneri della squadra corse MotoGp Yamaha. Una svolta nel segno di un direttore tecnico romagnolo doc. “Yamaha voleva cambiare mentalità e modo di lavorare, creando questa nuova posizione direttore tecnico e mi hanno contattato. Da 20 anni ero in Ducati ed ho deciso di accettare la sfida”.

Come è nata la passione per i motori? “Sono nato e cresciuto a Mercato Saraceno, anche se vivo da vent’anni a Forlì, e da ragazzo ero tifoso, come tutti, del nostro campione Paolo Fabrizio Fabbri. Ho cominciato seguendolo nei rally poi sono arrivato in Formula 1 alla Ferrari, ma amavo di più le moto e sono passato alla Ducati”.

Quando Yamaha tornerà a lottare per vincere gare e titolo? “Ripeto quello che ho detto ai giapponesi: se ogni anno migliori di 0”2-0”3 la motocicletta fai un passo avanti enorme. Siamo a 0”9 e ci vorrebbero tre anni. Aver confermato Quartararo e poterci avvalere della collaborazione di Prima Pramac sono due punti importanti”.