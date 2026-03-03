MotoGp, il duello tra l’Aprilia e la Ktm ha offuscato la regina Ducati

Festa grande nel team Aprilia dopo l’ottimo debutto nel campionato mondiale 2026
Il giorno dopo il primo fine settimana iridato in Thailandia hanno il sapore del post terremoto in casa Ducati. Un senso di leggero smarrimento e il bisogno di capire i reali motivi sono i sentimenti con cui fare i conti. La “invincibile armada” è affondata, doveva succedere prima o poi, ma vederlo accadere in modo così dirompente è tutta un’altra cosa.

Già, perché tutti ci aspettavamo un braccio di ferro fra Aprilia e Ducati, ma nella sfida si è inserita pure l’arrembante Ktm. Così la Thailandia ha raccontato un Marco Bezzecchi quasi perfetto: pole e vittoria nel Gran Premio domenicale con grande autorità, con un errore abbastanza evidente nella Sprint Race che gli è costato tanti punti. Ma ha raccontato anche dei buoni risultati degli altri tre piloti Aprilia ottimi, con Raul Fernandez due volte terzo e Jorge Martin e Ai Ogura a scambiarsi il 5° e il 4° posto da sabato e domenica.

Ma il debutto stagionale ha anche fatto brillare la stella di un super Pedro Acosta, vincitore della Sprint (con l’aiutino della direzione gara che ha lasciato perplessi) e il 2° posto della domenica. Pure Ktm non è andata affatto male con l’altro pilota factory, Brad Binder, 6° sabato e 7° domenica. Dunque, più che una sfida Aprilia contro Ducati è stata Aprilia contro Ktm.

Nella Sprint Marc Marquez ha chiuso 2°, mentre nel Gp si è ritirato a cinque giri dal termine perché è saltato su un cordolo e rotto il cerchione, demolendo la gomma. In quel momento era quarto, non sembrava averne più di Acosta. Il migliore ducatista sotto la bandiera a scacchi è stato Fabio Di Giannantonio, sesto nel Gp e ottavo sabato.

L’altro alfiere del Pertamina VR46 ha chiuso ottavo domenica, dopo il 14° posto del giorno prima, mentre Bagnaia è stato due volte nono.

E per finire, Alex Marquez, che dovrebbe lottare per il titolo lascia la Thailandia con due pesanti zero.

La classifica è impietosa se la guardano in casa Ducati: 32 punti per Acosta, 25 Bezzecchi, 23 Fernandez, 18 Martin, 17 Ogura, 13 Binder, a 12 la prima delle Ducati di Di Giannantonio, seguita da Marc Marquez a 9, con Morbidelli e Bagnaia appaiati a 8.

La tempesta perfetta è arrivata su Borgo Panigale. Sarà solo un gran premio e la risposta della “rossa” arriverà. Nel nuovo circuito brasiliano in cui si correrà fra tre domeniche? Possibile. Oppure a fine marzo nel Cota a stelle e strisce dove Marc vola e si approda la settimana successiva? Ancora più probabile, quasi certo. Ma un Bezzecchi e un Acosta così in forma possono mettere in difficoltà il campionissimo? Pare proprio di sì e anche Raul Fernandez e Jorge Martin sembrano in crescita. Domanda finale: se la Ktm va così bene, perché Enea Bastianini è ancora in fondo? Difficile da spiegare ma le RC16 del Tech 3 sono lontane parenti del factory.

