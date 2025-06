MotoGp, il dominio di Marc Marquez continua nella Sprint al Mugello VIDEO

Vinales, nel finale, si fa vedere in scia a Pecco ma non riesce ad attaccarlo. Nelle prime battute Acosta era caduto nel tentativo di tener il passo di Maverick. Quinto un buon Di Giannantonio, che salta nell’ordine Bez, Morbidelli e Quartararo. Per Bezzecchi un buon 6° con sorpasso su Quartararo e Morbidelli, dopo un contatto iniziale con Acosta. A punti, alle spalle di Morbido 7°, Raul Fernandez con Aprilia Trackhouse e Fermin aldeguer, a punti per il Bk8 Gresini Racing ancora in vetta grazie a Alex Marquez. Decimo e fuori dai punti Quartararo, che precede di meno di 1” un buon Enea Bastianini. A terra alla prima curva Binder, che dopo un contatto con Diggia scivola travolgendo l’incolpevole Zarco. Marc continua a viaggiare forte con Alex e Pecco a coprirgli le spalle: -1”282 per il fratellino e -2”480 per Bagnaia. Savadori chiude 17° davanti a Rins e Chantra.