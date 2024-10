MotoGp, i fratelli Marquez partono forte, terzo tempo per Bezzecchi, Bastianini costretto alla Q1

Super venerdì australiano per il Gresini Racing che vede Marc Marquez davanti a tutti nelle pre qualifiche in 1’27”777, seguito dal fratello Alex e da un ottimo Marco Bezzecchi. Lo scorpione di Viserba inizia alla grande in Australia. A Phillip Island, dopo la cancellazione per pioggia delle prime prove libere, la Ducati Gp23 è un missile. Seguono Martin, finito a terra per non tamponare Quartararo (11° il francese) e poi rallentato da una lepre che attraversa la pista poco avanti alla sua Gp24, Pecco Bagnaia, che recupera nel finale dopo un avvio negativo a causa di una messa a punto errata, la KTM di Binder, l’Aprilia di Vinales, le Ducati di Di Giannantonio, con un grosso problema a una spalla, e Morbidelli. Per Rins (Yamaha) il 10° e ultimo posto per la Q2. Dovrà fare la Q1 Bastianini, che impiega più tempo di Pecco a cambiare moto ed è poi “fregato” da tre bandiere gialle nel finale per le cadute di Savadori (comunque 21° davanti al compagno di box Raul Fernandez), Acosta e Miller. Per gli ultimi due posti della Q2, Enea, dovrà lottare con Quartararo, Acosta, Miller e Zarco. Gp in salita per lui.