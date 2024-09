Il pubblico in maglie gialle e rosse non ha dimenticato la feroce rivalità con Valentino Rossi e si è sciolto in qualche applauso solo quando è stato premiato Luca Gresini per il team vincitore.

Applausi e ovazioni invece per Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e anche per Marco Bezzecchi, che ha fatto capolino alla fine delle premiazioni.