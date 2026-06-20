MotoGp, “Ha spinto e colpito i commissari di circuito”: Bezzecchi squalificato non sarà al via nel Gp della Repubblica Ceca

Nel giorno in cui la Ducati, con la gomma morbida e grazie a un Bagnaia rinato, vince la Sprint, Marco Bezzecchi la combina grossa e rischia di compromettere la corsa al titolo. Il leader del Mondiale è stato infatti punito in modo pesantissimo, con squalifica e sospensione dal Gran Premio della Repubblica Ceca di domenica 21 giugno, in seguito a quanto accaduto a due giri dalla fine, subito dopo la caduta che lo ha tolto dai giochi nella Sprint race.

Il romagnolo dell’Aprilia Racing è stato accusato di un gravissimo comportamento antisportivo. Un episodio sfuggito alle telecamere ma non ai commissari di gara e neppure alle riprese della camera onboard. Va così: a due giri dalla fine, alla curva 3 che va verso sinistra, Bezzecchi si spalma a terra e finisce nella via di fuga. I marshall accorrono immediatamente per rimuovere la moto e mettere in sicurezza la pista. Durante le operazioni di sollevamento, un commissario per errore gira completamente la manopola dell’acceleratore. Il motore ulula e Bezzecchi si imbestialisce, scagliandosi sui marshall per spegnere la moto.

Sul comunicato ufficiale firmato dagli steward, Bezzecchi “ha spinto e colpito i commissari di circuito che stavano cercando di recuperare la moto”. Per questo motivo, la direzione gara gli ha inflitto il massimo della pena, applicando l’articolo 3.3.2.2 del regolamento, che punisce qualsiasi “azione pregiudizievole per gli interessi dello sport o dell’evento”. Bezzecchi, che domani sarebbe partito dalla quarta casella, resterà ai box e a questo punto rischia di compromettere la corsa al Mondiale. In classifica Bezzecchi ha 180 punti e potrebbe essere scavalcato dal compagno Martin (165 punti), anche se l’impresa appare ardua visti i due long lap penalty che Martinator dovrà fare. Al 3° posto in graduatoria c’è Di Giannantonio con 144 punti davanti ad Acosta a quota 132.