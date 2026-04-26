MotoGp, Gp di Spagna: Trionfo Gresini con Alex Marquez, 2° posto per il leader del mondiale Marco Bezzecchi

Alex Marquez re di Jerez, Marco Bezzecchi bellissimo come sempre di domenica, con Di Giannantonio ancora sul podio, le Ducati factory che non arrivano al traguardo e Bastianini discreto 8°.

Fantastico Alex Marquez con la Ducati preparata a Faenza che si prende una grande rivincita rispetto alla Sprint race e ad un avvio 2026 negativo. Lo spagnolo del Bk8 Gresini si “beve“ Bez e il fratello, che erano partiti meglio allo spegnimento dei semafori e quando va in testa costringe all’errore Marc, che vola a terra in un curvone veloce disintegrando la Ducati campione del mondo. Il suo zero e il ritiro per uno pneumatico bucato (comunque mentre era 9°) di Bagnaia porta il team Ducati factory al 9° Gp consecutivo senza podi. A Borgo Panigale si rifanno con questo super Alex, con il team romagnolo Gresini e con un Fabio Di Giannantonio che porta il Pertamina VR46 ancora sul podio.

Ottimo Marco Bezzecchi che si conferma fortissimo nel Gp domenicale e chiude al 2° posto consolidando il primato in classifica con un +11 su Martin, 4° sotto la bandiera. «Sono molto contento - le parole di Bezzecchi - oggi era estremamente importante fare una bella gara dopo quanto accaduto sabato. Alex qui era velocissimo e io ho dato tutto facendo il mio massimo. Grazie ai fans che mi hanno supportato malgrado io non sia spagnolo».

Aprilia ha portato altre due moto nei primi sei: quelle di Ai Ogura (5°) e Raul Fernandez (6°). Buono il 7° posto di Zarco con la Honda davanti a un buon Enea Bastianini, primo dei piloti Ktm, che ha preceduto Aldeguer, altro alfiere Bk8 Gresini, e Acosta. Per il cesenate Lorenzo Savadori, dolorante dopo l’incidente di sabato, un ritiro dopo un terzo di gara.