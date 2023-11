MotoGp, Gp di Malesia: la riscossa di Bastianini, Bagnaia sul terzo gradino del podio davanti a Martin. Bezzecchi sesto

Enea Bastianini chiude un anno infernale tornando a vincere da dominatore il Gp di Malesia. Non sbaglia nulla la Bestia prendendo il comando da inizio gara e mantenendo a distanza Alex Marquez fin sul traguardo. Era da Sepang 2023 che il riminese non provava l’ebbrezza di guidare il gruppo. In Thailandia Enea era in fondo in griglia: dall’inferno al paradiso in due settimane. Nel team ufficiale Lenovo stavano pensando di sostituirlo con Jorge Martin nel 2024: idea bocciata da questa vittoria. “Adesso sono stanchissimo e non sono a posto al 100%. ha detto Bastianini - Il cuore è al 100%. Solo gli amici, i familiari e la mia ragazza sanno cosa ho passato per arrivare fino a qui”.

Bellissimo fine settimana per Alex Marquez e il Gresini Racing: primi nella Sprint e secondi nel gp. Gara noiosetta con un quartetto Ducati davanti: il tracciato malese si conferma terreno di caccia prediletto per i mezzi di Borgo Panigale. Terzo posto di Pecco Bagnaia che regala emozioni lottando al coltello con Jorge Martin ad inizio gara, poi lo spagnolo cala e Pecco torna a batterlo dopo moltissime gare: +14 in classifica. Un giorno importante per Bagnaia. Bene Yamaha con Quartararo che, nel finale batte Marco Bezzecchi, che festeggia i 25 anni d’età con un 6° posto che lo porta a -5 dal 3° posto assoluto nel mondiale, vista la caduta di Binder, e con Morbidelli che, con un gran finale, si mette dietro Miller, Di Giannantonio e Marini.