MotoGp, festa Gresini: prima vittoria e vetta mondiale per Alex Marquez

Se non è un Marquez è l’altro! Alex Marquez si prende vittoria e prima posizione in classifica, portando il Bk8 Gresini in vetta! Prima vittoria di Alex a 29 anni, 200esima per la Spagna e 22° successo consecutivo per Ducati! Seconda posizione di Fabio Quartararo e la Yamaha a trazione forlivese con il tecnico Massimo Bartolini e il tester Andrea Dovizioso, che precede un Pecco Bagnaia bellissimo a metà: prima lotta al coltello con Marc poi non riesce a battere Alex e Fabio. Quarto un ottimo Maverick Vinales a 3”6 dal vincitore, seguito a distanza da Fabio di Giannantonio, e dalle Ktm di Brad Binder e Pedro Acosta. Nono posto in rimonta per Enea Bastianini in buona rimonta alle spalle dell’Aprilia di Ai Ogura. Decimo Luca Marini con la Honda e 12° Marc Marquez che cade al terzo giro alla curva otto e rimonta chiudendo a 20” da Alex. Buona rimonta anche di Bez che vola a terra al secondo giro mentre è 11° e rimonta fino al 15° a 24” dal primo. Savadori chiude 18°.