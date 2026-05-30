MotoGp, Fernandez vince la Sprint al Mugello, quarto posto per Bezzecchi, out Bastianini

Raul Fernandez su Aprilia-Trackhouse vince da toro scatenato davanti a Jorge Martin, su Aprilia ufficiale, e Fabio Di Giannantonio del team Ducati-VR46. Quarto posto per Marco Bezzecchi, out per una caduta Enea Bastianini.

Fernandez fa festa in una Sprint tutta dominata dal braccio di ferro fra Aprilia e Ducati. Le due case costruttrici monopolizzano i primi 8 posti sotto la bandiera a scacchi. Raul vince al primo giro: sono 5 a presentarsi indiavolati nella staccata della prima curva dopo il via. Quattro sfilano Bezzecchi, autore della pole record. Nell’ordine sono Marc Marquez, Raul Fernandez, Jorge Martin e il sorprendente Diogo Moreira. Raul impiega poche curve per entrare in un pertugio lasciato aperto da Marc, spingere la rossa Ducati 93 fuori linea e andarsene verso la vittoria. Martin ne approfitta, mentre Marc e Bez perdono terreno anche da Fabio Di Giannantonio.

Bez e Marc saltano Moreira, che perde posizioni su posizioni e chiude 10°, ma non riescono a raggiungere i primi tre. Bene anche Aldeguer, Ducati Bk8 Gresini, Pecco e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) che saltano Pedro Acosta, costringendolo al 9°, con l’unico punticino che non ha una moto italiana. Male Bastianini che, dopo un buon avvio cade mentre era 8° a caccia di Aldeguer e davanti a Acosta, fra il quinto e sesto giro. Un 13° per Marini e un 16° per Michele Pirro. Bez alla fine è 4° e perde un punto da Diggia e 3 da Martin.