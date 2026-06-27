MotoGp: Fernandez si prende la Sprint di Assen, quarto posto per Bezzecchi

Raul Fernandez si prende la rivincita sulla Q2 e vince la Sprint davanti al compagno di squadra Ai Ogura. Doppietta per Trackhouse e Aprilia che centra un 4° e un 5° con Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Peccato per Pecco Bagnaia che chiude 6° attaccando Martin, ma viene retrocesso di una posizione per essere passato sul verde, e vede il 6° a Marc Marquez, che era al gancio dei due, senza possibilità di attaccare e sì stava difendendo da un grande Enea Bastianini, che porta Ktm al 8° davanti a Acosta, ma soprattutto è in scia al gruppetto guidato da Martin. La medaglia di legno vale molto per Bez che dopo il via perde posizione da Diggia, poiché sbaglia l’attacco su Fernandez che era 3° dietro Ogura e un Martin al comando. A metà gara Jorge perde terreno e verso il finale Bez lo supera in modo aggressivo e spettacolare. Com’è difficile superare con queste moto!

Con i 6 punti del 4° Bez guadagna una lunghezza su Martin, che scivola a +9, e su Marc, che cala a +42, mentre Diggia, che era stato anche 2° prima di cedere a Ogura, guadagna un punto a passa a +22. Bene anche Ogura che con 9 punti è a +43, il giapponese parte forte e guida il gruppo dopo il via, ma nei primi due giri perde tre posizioni e la rimonta non basta. Acosta, con un punto è a +53, mentre Bagnaia con il 7° a +56. L’impressione è che la coppia Trackhouse possa giocarsi la vittoria domani, con Ogura leggermente favorito, con Bez che potrebbe chiudere 3° o lottare con i due e Martin chiudere dietro, perché sulla distanza fatica. Stesso problema per le Ducati che nel finale non tengono il ritmo di Aprilia e potrebbero vedersela con le Ktm di Bastianini e Acosta. Diggia e Pecco sembrano più a loro agio di Marc. Un 13° stringendo i denti per Alex Marquez, dopo i due voli di ieri, in particolare il secondo, mentre Aldeguer ha chiuso venerdì il suo GP di Assen