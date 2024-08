MotoGp, Espargaro in pole, Bastianini in prima fila a Silverstone

Aleix Espargaro è il migliore dei 4 cavalieri che si giocano la pole di Silverstone andando tutti sotto il precedente record. Per lo spagnolo dell’ Aprilia, sempre in stato di grazia in questo circuito, un 1’57”309 a precedere Pecco Bagnaia, fermato da un problema alla visiera del casco all’ultimo assalto, un ottimo Enea Bastianini, che in 1’57”693 si prende la prima fila, e Jorge Martin. Quinto Alex Marquez, davanti a Binder, al fratello Marc che si lamenta a gesti per essere rallentato da Bezzecchi, con Vinales, caduto negli ultimi minuti, e Acosta, passato con Alex Marquez dalla Q1, a chiudere la terza fila. Solo 12° Marco Bezzecchi che ha faticato a trovare un giro buono, preceduto da Di Giannantonio e Miller.