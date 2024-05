MotoGp, Espargaro in pole, Bastianini 11° e Bezzecchi 16°

Pole fatta in casa a coronamento di una “due giorni” super. Aleix Espargaro si prende anche la pole position a due giorni dall’annuncio dell’addio alle corse. “La moto funziona bene e abbiamo un bel passo”, ha detto soddisfatto al termine di una qualifica vinta sul filo del cronometro, con un ultimo giro spettacolare. Soddisfatto, nonostante si sia visto sfilare da sotto la moto la prima casella per un soffio, anche Pecco Bagnaia, protagonista tanto quanto Espargaro, da cui il distacco a fine turno era di appena 31 millesimi: “Peccato, perché le bandiere gialle mi hanno cancellato l’ultimo giro - ha raccontato Pecco -, ma il passo stamane era davvero buono, sono pronto per una correre una buona sprint. Io e Aleix siamo i più veloci, ma attenzione alle Ktm che partono forte”.

Secondo Pecco Bagnaia, in prima fila davanti a Raul Fernandez (a cui è stato restituito un giro in precedenza cancellato). Cadute per Martin (7°) e Morbidelli (10°) a 2 minuti dalla fine della sessione, Bastianini 11°. Eliminati in Q1 Marc Marquez (14°), Bezzecchi (16°) e Quartararo (17°). Alle 15 la Sprint Race.