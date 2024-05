MotoGp, Espargaro da record nelle libere, Marc Marquez e Bezzecchi fuori dai migliori dieci

Ha annunciato il ritiro ieri, poi è andato in pista carico a mille. Miglior tempo e record della pista (1’38”562) per Aleix Espargaro con l’Aprilia nelle prequalifiche del GP di Catalogna, davanti a Brad Binder (Ktm) e Pedro Acosta (GasGas). Dopo il miglior tempo di Jorge Martin nella sessione del mattino, i tempi si sono abbassati notevolmente nel pomeriggio. In top 10 e direttamente al Q1 vanno anche Bagnaia, Miller, Martin, Bastianini, Morbidelli, Rins e Vinales. Fuori dai dieci, e costretti al Q2, tra gli altri Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo.