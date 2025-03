MotoGp: ennesima pole di Marc Marquez, Bezzecchi e Bastianini fuori dalla Q2

Marc Marquez detta la solita legge in 2’01”088 precedendo Di Giannantonio e Alex Marquez per il Bk8 Gresini, con Acosta ad interrompere la marea rossa al 4° seguito da Morbidelli e Bagnaia. Ottimo Marini 7°. A terra Mir e Aldeguer, quest’ultimo 12° sempre per il team di Faenza. Marc prenota un’altra doppietta con gli altri alfieri Ducati che si sfideranno per gli altri due gradini del podio con la KTM di Acosta. Nella da fare per i romagnoli! Tutti fermi alla Q1: Bez 3° e 13° ad un soffio da Quartararo che passa dietro a un ottimo Marini, 7°=17° Enea Bastianini che patisce la parte finale del tracciato e 12°=22° Lorenzo Savadori. Bez e Bestia potranno fare molto bene domani, difficile nella Sprint in programma stasera dalle 21.Da segnalare un volo senza conseguenze per Raul Fernandez che ha rotto i paraurti gonfiabili ed ha causato una bandiera rossa.