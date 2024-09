MotoGp: en-plein di Marc Marquez, Bastianini quinto

Marc Marquez torna alla vittoria “vera” dopo 1043 giorni. Non vinceva un gp dal “Regione Emilia Romagna” del 2021. Dopo il successo nella Sprint di ieri e una pole record nessuno si stupisce, ma non era semplice restare freddi e calmi. Nadia Padovani, tutto il Gresini Racing e Marc hanno vinto completamente la scommessa fatta insieme lo scorso anno. Il SuperMarc è tornato, con buona pace di chi non lo voleva nel team ufficiale. Sul podio un ottimo Jorge Martin, ora a +23 su Pecco e un Acosta che raccoglie un regalo. A -5 dal termine Bagnaia passa Alex Marquez, che però è in piega e non lo vede, travolgendolo. Per fortuna nulla di male per i due. Buon 5° Enea Bastianini, e discreto 8° Bez, ma la gara dei due romagnoli non è delle più brillanti. Aprilia scompare con la caduta di Oliveira, con Aleix 11°.