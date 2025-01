Jorge Martin si prende il numero 1 sulla sua RsGp e Marco Bezzecchi si gode il debutto da pilota factory. Negli studi di Sky l’Aprilia di Massimo Rivola presenta le sue carte per il 2025. Presenti anche Massimo Colaninno, presidente Piaggio Group, Max Biaggi, 5 volte iridato con Aprilia (3 in 250 e 2 in Superbike) e Jacopo Cerutti vincitore con la Aprilia nell’Africa Eco Race. “Sono contento di essere in squadra con il campione del mondo - ha detto Bez - posso imparare molto da lui. Il nostro rapporto è buono, anche se nelle categorie inferiori la nostra rivalità è stata forte. Sono felice di essere venuto a Noale, a vedere quanta gente lavora per noi. Il momento più bello fino ad ora in Aprilia? A Barcellona, quando ho visto la gente felice nei box perché Jorge ed io eravamo felici della moto”.