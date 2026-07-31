MotoGp, ecco il poster del Gran Premio 2026 con Bagnaia, Bastianini e Bezzecchi

A poco più di un mese dal Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGp, è il lancio del poster ufficiale 2026 a dare il via al countdown verso uno degli appuntamenti più attesi della stagione, in programma dall’11 al 13 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli, nel cuore della Motor Valley. Il manifesto rappresenta il primo tassello di una nuova campagna di comunicazione che accompagnerà il percorso di avvicinamento al Gran Premio e racconta, ancora una volta, l’identità di un evento che esce dalla pista e arriva sul territorio. Al centro dell’immagine trovano spazio Marco Bezzecchi, Francesco “Pecco” Bagnaia ed Enea Bastianini, tre piloti che a Misano vivono il Gran Premio di casa, simbolo di una Riders’ Land che vede i suoi giovani piloti oggi diventati grandi e tra i protagonisti del Mondiale MotoGp.

Accanto a loro, il poster celebra anche i veri padroni di casa: la Repubblica di San Marino e la Riviera di Rimini, promotori dell’evento, raffigurate come un unico palcoscenico capace di unire sport, paesaggio, accoglienza e passione. Un’immagine che racconta il legame indissolubile tra il Gran Premio e il territorio che lo ospita, diventato negli anni uno dei suoi principali punti di forza e uno degli elementi più apprezzati dagli appassionati provenienti da tutto il mondo.

“Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è un evento di sistema – commentano i promotori, Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini con i Comuni della Riviera di Rimini (Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica) e Misano World Circuit – che rappresenta il risultato di una collaborazione capace di valorizzare il territorio attraverso uno degli eventi sportivi più prestigiosi del calendario internazionale. Il lancio del poster quest’anno si fa forte di un accordo con MotoGP Group appena rinnovato e che ci darà la possibilità di avere una visione progettuale per rafforzare già da quest’anno il nostro impegno nel creare innovazione ed entertainment. Dall’11 al 13 settembre, e nei giorni precedenti, grazie agli eventi del cartellone Riders’ Land Experience migliaia di tifosi vivranno un’esperienza che non si limiterà alla pista, ma coinvolgerà l’intera Riviera e la Repubblica di San Marino, confermando il Gran Premio come straordinario strumento di promozione turistica e internazionale”.

Anche per l’edizione 2026 il poster porta la firma di Aldo Drudi e Drudi Performance, che interpreta con il suo stile inconfondibile l’essenza del Gran Premio: da una parte i campioni che rappresentano il presente e il futuro della MotoGP, dall’altra il territorio che li ha visti crescere e che ogni anno si trasforma nel cuore pulsante del motociclismo mondiale.