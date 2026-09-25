MotoGp, ecco il calendario del 2027: appuntamento a Misano Adriatico dal 10 al 12 settembre

E’ stato ufficializzato il calendario 2027 della MotoGp: 22 gli appuntamenti, due dei quali, come di consueto, in Italia. Al Mugello si girerà da venerdì 28 a domenica 30 maggio mentre il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini in programma a Misano Adriatico è in calendario da venerdì 10 a domenica 12 settembre.

Due le nuove sedi in calendario. La prima è Buenos Aires, con la MotoGp che va a rafforzare ulteriormente la sua posizione in Sud America. “Il ritorno in Argentina - si legge nel comunicato stampa ufficiale - segue le visite in Brasile per il season launch a Rio de Janeiro e la seconda visita a Goiânia per il Round 3 della stagione 2027. L’autodromo Oscar y Juan Gálvez, nella splendida capitale di Buenos Aires, ospiterà la MotoGP per il Round 4 del 2027”. La seconda novità è rappresentata dal circuito cittadino di Adelaide, che ospiterà il penultimo Gran Premio della stagione. “L’Australia Meridionale - conclude il comunicato - metterà in scena un vero spettacolo per il Round 21, con la gloria sicuramente in palio mentre la MotoGP correrà in una cornice unica: nel cuore della città.”