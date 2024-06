MotoGp, è ufficiale il passaggio di Marc Marquez alla Ducati

Adesso non ci sono più dubbi perchè è arrivata l’ufficialità: Marc Marquez correrà per la Ducati al fianco di Pecco Bagnaia a partire dal 2025. A comunicarlo la stessa Ducati con una nota: «Ducati Corse è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Marc Marquez per i prossimi due anni. Al termine della stagione attuale che lo vede in sella alla Desmosedici GP del team Gresini Racing MotoGP, l’otto volte Campione del Mondo (31 anni) si unirà al Ducati Lenovo Team al fianco di Francesco Bagnaia, dove guiderà la rossa della squadra di Borgo Panigale fino al 2026».