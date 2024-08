Con Cal Crutchlow indisponibile per un infortunio ad una mano (complicazioni dopo un intervento chirurgico) Yamaha si affida ad Andrea Dovizioso come collaudatore del team Factory di MotoGp. Il veterano forlivese sarà nuovamente in sella alla Yamaha nel corso di un test privato che si terrà al Misano World Circuit Marco Simoncelli martedì 20 e mercoledì 21 agosto. Dovizioso e Yamaha hanno completato un test preliminare anche qualche settimana fa al Mugello.