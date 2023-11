MotoGp, dove vedere il Gran Premio della Malesia in tv e in straming

Terzultimo appuntamento stagionale per il Motomondiale che fa tappa in Malesia, al circuito di Sepang. Tredici punti separano Jorge Martin da Francesco Bagnaia per portarsi a casa un sogno chiamato titolo mondiale; d'ora in poi vietato sbagliare. La cura del dettaglio farà la differenza da qui a Valencia, e il calcolo al consumo gomme sarà un fattore determinante. Dopo la doppietta in Thailandia, Martin arriva di certo con il morale alle stelle e con l'obiettivo un po' piú vicino, mentre Pecco dovrà dimostrare di non essere solo in grado a fuggire, ma di mantenere i nervi saldi quando qualcuno gli dà del filo da torcere. Le Ktm di Binder e Miller, come la Honda di un ritrovato Marc Marquez, potrebbero inserirsi nella lotta per la vittoria. La Malesia potrebbe essere il paese giusto per far ritornare sui gradini del podio anche Marco Bezzecchi e Luca Marini, attenzione però alle Aprilia a secco di risultati positivi da tre weekend consecutivi. Fabio Quartararo si augura di non passare un altro fine settimana agonizzante, cercando di raccogliere risultati positivi in queste ultime gare in vista della prossima stagione.

Programmazione Sky e NowTv

Venerdì 10 novembre

FP1 Moto3: 2:00-2:35

FP1 Moto2: 2:50-3:30

FP1 MotoGP: 3:45-4:30

FP2 Moto3: 6:15-6:50

FP2 Moto2: 7:05-7:45

P MotoGP: 8:00-9:00

Sabato 11 novembre

FP3 Moto3: 1:40-2:10

FP3 Moto2: 2:25-2:55

FP2 MotoGP: 3:10-3:40

Qualifiche MotoGP: 3:50-4:30

Qualifiche Moto3: 5:50-6:30

Qualifiche Moto2: 6:45-7:25

Sprint MotoGP: 8:00

Domenica 12 novembre

Warm-Up MotoGP: 3:40-3:50

Gara Moto3: 5:00

Gara Moto2: 6:15

Gara MotoGP: 8:00

Programmazione TV8

Sabato 11 novembre (diretta)

Qualifiche MotoGP: 3:50-4:30

Qualifiche Moto3: 5:50-6:30

Qualifiche Moto2: 6:45-7:25

Sprint MotoGP: 8:00

Domenica 12 novembre (differita)

Gara Moto3: 11

Gara Moto2: 12:30

Gara MotoGP: 14