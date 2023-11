MotoGp, dove vedere il Gp di Valencia in tv e in streaming

L'inferno del Qatar sprofonda nel cerchio dei golosi un Martin in grandissima difficoltà, costretto ora a puntare a vincere entrambe le gare nel week-end di Valencia, confidando nella spinta del pubblico e di un piazzamento negativo del campione in carica. La luce del Paradiso vede Pecco Bagnaia invece sempre più vicino, cercando di portare a compimento quel cammino, quella dura scalata verso il titolo mondiale.

L'ultimo atto, Circuit Ricardo Tormo,Valencia.

Le anime che potrebbero agevolare il successo del pilota italiano potrebbero essere proprio i connazionali Fabio Di Giannantonio, che sta vivendo un finale di stagione da sogno, Luca Marini, che voci di mercato lo vedono il prossimo anno in sella all' Honda HRC, ma anche lo stesso Marco Bezzecchi, ultimamente in fase calante di risultati ma comunque terzo in classifica mondiale.

Fabio Quartararo è pronto a mettere il punto e voltare pagina dopo una stagione a dir poco deludente, mentre i piloti spagnoli dell'Aprilia cercheranno di concludere al meglio la loro stagione nella gara di casa. Valencia sarà anche weekend di lacrime, di addii o arrivederci, come nel caso di Marc Marquez, che dopo undici anni e sei titoli mondiali lascerà la famiglia Honda, quindi cambieranno aria Zarco, Morbidelli e probabilmente anche Luca Marini, che il prossimo anno potrebbe fare il salto di qualità.

Il punto interrogativo rimane invece per Di Giannantonio, con un futuro tutto da scrivere. Chi di sicuro non trema sono i due piloti della KTM, dimostrando costanza e buoni risultati nell'arco di tutta questa stagione. Il mercato è già accesissimo, ma ancora Valencia deve svelare il verdetto finale. Martin a sorpresa, o un Pecco conservatore?

Programmazione SKY e NowTV

Venerdi 24 novembre

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 25 novembre

FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Domenica 26 novembre

Warm-Up MotoGP: 10:40-10:50

Gara Moto3: 12:00

Gara Moto2: 13:15

Gara MotoGP: 15:00

Programmazione TV8

Sabato 25 novembre (diretta)

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Domenica 26 novembre (differita)

Gara Moto3: 14:00

Gara Moto2: 15:20

Gara MotoGP: 17:00