MotoGp, dove vedere il Gp di Thailandia in tv

Terzo weekeend di fila per il motomondiale che trova continuità verso la lotta al titolo, approdando in Thailandia.

Al Circuito internazionale di Buriram, condizioni meteo, emozioni e scelta gomme saranno fattori fondamentali per non trovarsi con l'amaro in bocca al termine delle due gare. Jorge Martin potrebbe ritrovare la specialità della casa, una Sprint Race che a Phillip Island si è visto scivolare via dalle mani per la pioggia, e che in Thailandia vuole riconquistare per non perdere terreno dal proprio sogno.

Un Pecco Bagnaia in stile “carpe diem” ha beneficiato in Australia dell’usura gomme del suo contendente al titolo, cavalcando ora la corrente del Chao Phraya verso Buriram da leader della classifica. Nemmeno l'aria dell'oriente ha ridato luce ad una buia stagione del Diablo francese Fabio Quartararo; diversa storia invece per il connazionale Johann Zarco, che ha trovato la sua prima grande gioia nella classe regina, motivato a chiudere al meglio la sua avventura in Pramac.

A giocarsi la vittoria non mancheranno di certo le KTM di Binder e Miller, come lo stesso Marc Marquez che è assetato di riscatto dopo la caduta a Phillip Island, avendo ritrovato una buona Honda competitiva tra le sue mani.

Diretta SKY e NowTv

Venerdì 27 ottobre

FP1 Moto3: 4:00-4:35

FP1 Moto2: 4:50-5:30

FP1 MotoGP: 5:45-6:30

FP2 Moto3: 8:15-8:50

FP2 Moto2: 9:05-9:45

P MotoGP: 10:00-11:00

Sabato 28 ottobre

FP3 Moto3: 3:40-4:10

FP3 Moto2: 4:25-4:55

FP2 MotoGP: 5:10-5:40

Qualifiche MotoGP: 5:50-6:30

Qualifiche Moto3: 7:50-8:30

Qualifiche Moto2: 8:45-9:25

Sprint MotoGP: 10:00

Domenica 29 ottobre

Warm-Up MotoGP: 4:40-04:50

Gara Moto3: 6:00

Gara Moto2: 7:15

Gara MotoGP: 9:00

Programmazione TV8

Sabato 28 ottobre (Diretta)

Domenica 29 ottobre

Gara Moto3: 9:15

Gara Moto2: 10:30

Gara MotoGP: 12