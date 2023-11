MotoGp, dove vedere il Gp del Qatar in tv

Trentatreesimo capitolo dell’Inferno, il Qatar si illumina a giorno per accogliere il motomondiale e i due contendenti al titolo nel cammin verso la gloria. Un mondiale che già a Losail potrebbe finire aritmeticamente nelle mani di Pecco Bagnaia, ma questo implicherebbe ad un weekend nero per Jorge Martin che al contrario cercherà a tutti i costi di portare il duello fino a Valencia.

Il caldo “infernale” del deserto, potrebbe influire sull’aspetto fisico del pilota e sull’usura delle gomme, fattori che a due appuntamenti dal termine potrebbero rivelarsi determinanti.

Se Bagnaia affronterà il weekend più di testa, visto che 14 punti di vantaggio non sono pochi ma nemmeno troppi ed un eventuale errore potrebbe vanificare tutti gli sforzi, Martin non avrà nulla da perdere scendendo in pista in modalità “Martinetor”.

Losail potrebbe essere l’occasione giusta per le due Yamaha per allontanarsi dalle tenebre e tornare nuovamente sotto i riflettori, dopo una Malesia che ha riportato fiducia sia ai piloti, che alla casa giapponese. Mentre la presenza delle KTM nelle prime posizioni non sono una novità, le Aprilia dovranno cercare di tornare a sfornare buone prestazioni dopo un periodo altalenante.

Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Marc Marquez potrebbero assumere le figure delle tre fiere, infilandosi prepotentemente nella danza finale, avvantaggiando oppure ostacolando “il cammin” di dei due ducatisti.

Programmazione SKY e NowTv

Venerdì 17 novembre

FP1 Moto3: 12:00-12:35

FP1 Moto2: 12:50-13:30

FP1 MotoGP: 13:45-14:30

FP2 Moto3: 16:15-16:50

FP2 Moto2: 17:05-17:45

FP2 MotoGP: 18:00-19:00

Sabato 18 novembre

FP3 Moto3: 11:30-12:00

FP3 Moto2: 12:15-12:45

FP2 MotoGP: 13:00-13:30

Qualifiche MotoGP: 13:40-14:20

Qualifiche Moto3: 15:50-16:30

Qualifiche Moto2: 16:45-17:25

Sprint MotoGP: 18:00

Domenica 19 novembre

Warm-Up MotoGP: 13:40-13:50

Gara Moto3: 15:00

Gara Moto2: 16:15

Gara MotoGP: 18:00

Programmazione TV8

Sabato 18 novembre (diretta)

Qualifiche MotoGP: 13:40-14:20

Qualifiche Moto3: 15:50-16:30

Qualifiche Moto2: 16:45-17:25

Sprint MotoGP: 18:00

Domenica 19 novembre (differita)

Gara Moto3: 17:00

Gara Moto2: 18:30

Gara MotoGP: 20:00