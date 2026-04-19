MotoGp, Domenicali: “Marquez darà ancora tantissimo alla Ducati, complimenti all’Aprilia e a Bezzecchi” VIDEO

Claudio Domenicali punta ancora su Marc Marquez e assicura che quello che abbiamo visto non è il campione spagnolo in forma. L’amministratore delegato di Ducati fa i complimenti ad Aprilia e a Bezzecchi oltre a parlarci di mercato e della possibilità di un ritorno di Enea Bastianini e Nicolò Bulega. Tutto alla presentazione del modello più tecnologico e costoso di Ducati: Panigale Superleggera V4 Tricolore, tiratura 100 esemplari e costo circa 200mila euro. Un prodotto che avvia le celebrazioni per i 100 anni di vita del marchio, che culmineranno nel Wdw 2026 in scena al Misano World Circuit dal 3 al 5 luglio