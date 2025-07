MotoGp, Di Giannantonio il più veloce in Germania, Bezzecchi settimo e già in Q2

Fabio Di Giannantonio straccia tutti nella pre-qualifica tedesca. Diggia stabilisce il nuovo record del tracciato in 1’19”071, battendo un incredibile Alex Marquez e Marc Marquez. Stoico l’alfiere del Gresini Bk8 capace di scendere sotto il record, un 1’19”409 per lui e record di Martin del 2024 in 1’19”423, seppur convalescente per una operazione alla mano destra. Diggia sceglie una doppia gomma morbida ed è premiato. Le tre Ducati sono seguite dalla Yamaha di Quartararo, dalla KTM di Acosta e dalla Gp24 di Franco Morbidelli, che completa l’ottima giornata del Pertamina VR46. Settimo e già in Q2 Marco Bezzecchi, che regala ad Aprilia un altro venerdì molto positivo e si dimostra più forte di una scivolata a inizio sessione. Bez ha risolto i problemi che lo rallentavano in qualifica e può essere protagonista anche in Germania.

Dietro di lui Miller, con la Yamaha Pramac, Bagnaia, non stratosferico, ma il venerdì non è il suo giorno, e Binder che sposta in Q1 Vinales, 11°, che nel finale si vede cancellato il tempo per la caduta di Aldeguer, 16° il pilota Bk8 Gresini. Caduta finale anche per Zarco,12° con Lorenzo Savadori 20°.