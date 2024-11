MotoGp, da martedì si entra già nel 2025: mai visti così tanti cambi di moto

Tra chi saluta c’è Marco Bezzecchi, che lascia il Pertamina Vr46 con un 9° posto e si prepara alla sua nuova vita da pilota factory: da domani sarà nel box Aprilia a fianco del campione del mondo Jorge Martin. Il giro di piloti porta Enea Bastianini e Maverick Viñales vanno in Ktm, con il Pramac Racing che lascia la Ducati per la Yamaha e mette in sella Oliveira e Miller. Ci sono poi tre debuttanti: Ai Ogura, Fermin Aldeguer e Somkiat Chantra. Solo Ogura ha convinto quest’anno in Moto2. La Honda si rinforza prendendo Aleix Espargaro come collaudatore e tutti sognano di raggiungere ed agguantare la Ducati al vertice.

Da domani, con i test al Montmelò, si inizia già a lavorare per il 2025. Bez saluta il Vr46 dopo 5 anni fra Moto2 e MotoGp con un 9° posto appena discreto: «E’ stato un fine settimana difficile perché non era semplice separare le emozioni e concentrarsi sulla prestazione. In mattinata le sensazioni erano particolari, perché sapevo che sarebbe stata l’ultima volta su quella sedia lì nel box. Non è stato facile anche se non credo abbia influito sul risultato. E’ stata una giornata emozionante: eravamo tutti sia contenti che un po’ tristi. Sono tanti i ricordi belli di questo periodo: dirne uno è impossibile, oltre a podi e vittorie, anche riuscire a sorridere nei momenti difficili e avere qualcuno che ti supporta sempre. Credo che sarà così anche in altre squadre. Il saluto finale ha sorpreso le mie aspettative. Pecco? E’ un grande amico, un pilota fortissimo, gli voglio bene, è per me un fratello. Jorge non lo conosco così bene, mi sembra un gran bravo ragazzo ed è il campione del mondo. In questo momento è il pilota più forte e sarà figo essere suo compagno di squadra. Spero di poter imparare e poter crescere e vincere anche io il titolo mondiale».

