MotoGp, da Marquez il solito sorriso e parole brutali per accendere subito Misano VIDEO

Ktm fa le foto per festeggiare il titolo costruttori Moto3 vinto a Barcellona, mentre Marc Marquez, sempre con il suo sorriso, manda a quel paese (ma le parole sono state più grezze e brutali) chi parla di un 2° posto di comodo per non vincere il titolo a Misano casa di Vale e del dualismo fra lui e Rossi ancora così sentito. Chiara e semplice la sua risposta: un “Que les den”, che ha lasciato tutti ammutoliti. Vuol dire in pratica: “che lo vadano a prendere nel..”. Da un Marc sempre educatissimo un chiaro segnale di fastidio.