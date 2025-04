MotoGp: cinquina di Marc Marquez nelle Sprint davanti al fratello Alex, Bezzecchi ottavo

Marc Marquez stabilisce la sua legge anche nel sabato di Jerez: vittoria dominando il trofeo Ducati. Per lui è la quinta Sprint consecutiva: record di Jorge Martin eguagliato. Le prime sei posizioni sono delle sei Ducati con Alex Marquez che porta il Bk8 Gresini al 2° precedendo Pecco Bagnaia. Seguono poi Morbidelli, Aldeguer, altro pilota Gresini, e Di Giannantonio. La sfida per le prime posizioni dura un paio di giri: Quartararo, autore della pole, si stende al secondo giro mentre cerca di difendere il 1° da Marc; Alex si prende il 2° al via; Bagnaia lotta con Morbido con un paio di sorpassi fra i due. Gli altri 10 giri della Sprint sono “formula noia’. Settimo è Viñales che precede un buon Bezzecchi. Entrambi passano dalle Q1alla Q2 e arrivano vicini a Aldeguer e Diggia, senza mai attaccarli. A terra anche Miller e Zarco, con Bastianini che chiude 14° e Savadori 19°. Domani alle 14 la gara vera e propria con Ducati che cerca il 22° successo consecutivo.