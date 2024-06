MotoGp, che doppietta al Mugello: vince Bagnaia davanti a un super Bastianini VIDEO

Italia Spagna 2a0 a Scarperia! Pecco Bagnaia e Enea Bastianini battono Jorge Martin e Alex Marquez regalando al pubblico i due momenti più belli, in un GP soporifero. Pecco incendia l’avvio prendendo il comando al primo giro, Enea saltando all’ultimo passaggio prima Marc e poi Jorge. L’altro guizzo era stato regalato dal duello fra Marc e Pedro Acosta a inizio gara. La sfida fra i primi 4 si gioca a ritmi elevatissimi ma senza sussulti se non al primo, a poche tornate dal termine quando Marc passa Enea e all’ultimo giro con il doppio colpo del Bestia. Acosta, con la sua GasGas-Ktm è 5° davanti alle Ducati di Morbidelli e Di Giannantonio, oltre a Vinales con lamigliore delle Aprilia. Il Gresini Racing, oltre a Marc 4°, piazza suo fratello Alex al 9°. Un 13° per Marco Bezzecchi che, dopo il via, era transitato 18°. Il viserbese si può consolare con i sorpassi fatti a Rins, Quartararo e Oliveira nel finale. Per Lorenzo Savadori un 21° sulla Aprilia laboratorio che domani proveranno MAV e Aleix Espargaro. Nel giro d’onore Pecco si mette a tracolla una chitarra elettrica e suona l’assolo. Ora in classifica Martin ha 171 punti e lui insegue a 153, con Marc a 136, Enea a 114, Acosta a 101 e Vinales a 100.