MotoGp, carica Bezzecchi: “Arrivano le mie piste preferite”

Pecco Bagnaia prova a tornare sul gradino più alto del podio in una MotoGp dal volto inedito. Per festeggiare i 75 anni del mondiale motociclistico, infatti, ogni team è stato invitato dagli organizzatori della Dorna a portare una livrea storica sulle proprie moto. Il Gresini Racing, ad esempio, avrà la livrea di Fausto Gresini nel 1987 quando era nel team Italia, una colorazione definita “emozionante” da Marc Marquez in conferenza stampa. Le Aprilia avranno il nero Chesterfield con cui Max Biaggi ha vinto tre titoli mondiali 250, mentre il Pertamina Enduro Vr46 punterà sul “sole e luna” dei caschi di Valentino Rossi.

Per gli spettatori sarà più difficile seguire le gare ma intanto si vedrà se la lunga pausa di tre settimane avrà cambiato un po’ le cose. Silverstone è una pista che piace alla Aprilia che potrebbe essere davanti con Aleix Espargaro, sempre velocissimo qui, e Maverick Viñales, oltre che con le Trackhouse di Oliveira e Raul Fernandez, ma Bagnaia ha preso il comando della classifica a quota 222 e vedremo come risponderà Jorge Martin che lo segue a -10. Più distante Marc Marquez a 166 con Bastianini e Bezzecchi che cercano rispettivamente vittoria e podio. «Queste tre settimane di pausa ci volevano – sottolinea Enea, 4° a quota 155 punti - ma ora ho davvero voglia di ritornare in pista per dare inizio a questa seconda parte della stagione. Nelle prime nove gare di questo campionato siamo riusciti a crescere costantemente. Le prossime settimane saranno molto intense, ma correremo anche su piste sulle quali di solito mi trovo bene. Ora però dobbiamo concentrarci su Silvestone».

«Sono state tre settimane di break altrettanto impegnative – ricorda Bez, 12° con 53 punti - tra il bel viaggio a Bali (per una iniziativa dello sponsor principale del team ndr) e il Ducati Week, ma il piacere di tornare a correre dopo lo stop estivo è sempre lo stesso. Mi sono riposato, ho cercato di recuperare energie, di resettare per tornare ancora più motivato e affrontare al meglio questa seconda metà di stagione. Da adesso in poi arrivano tante tra le mie piste preferite. L’anno scorso qui sono stato davvero veloce, competitivo durante tutto il weekend e spero di ritrovare le stesse sensazioni alla guida. Non vedo l’ora di incontrare i fan inglesi».

In Moto2 la Boscoscuro, velocissima con Sergio Gadea e Ai Ogura, ed un po’ meno con gli ufficiali Alonso Lopez e Fermin Aldeguer, riparte da favorita, con le Kalex di Joe Roberts, Aron Canet, Tony Arbolino e Celestino Vietti a provare a batterle. Così come quelle del Gresini Racing, affidate a Manuel Gonzalez e Albert Arenas possono fare bene. In Moto3 brutta notizia per il Sic58: Luca Lunetta si è fratturato un polso ed una spalla in allenamento e non potrà essere in pista. La classifica è guidata da David Alonso (CfMoto), davanti a Ivan Ortola, Daniel Holgado e Collin Veijer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA