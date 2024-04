Una gara entusiasmante, senza dubbio la più bella di questo inizio di Mondiale. Pecco Bagnaia supera l’esame di Marc Marquez, usando anche una manovrina dura. Marc ritorna sulla pista in cui iniziò l’incubo 4 anni fa e chiude secondo dopo uno splendido duello. Terzo un Marco Bezzecchi che torna sul podio e gioca nuovamente con i grandi, mentre Enea Bastianini vince il duello con Binder per il 5° posto. Il Gresini Racing mette due piloti nei primi 4 posti, con Alex Marquez 4°. I tre protagonisti di sabato non vanno: Martin cade a 15 giri dal termine, Pedro Acosta è 10°, Dani Pedrosa finisce a terra. Caduta anche per Lorenzo Savadori.

”Sono molto felice - ha detto Bezzecchi alla fine - grazie al team che non ha mai smesso di credere in me. Ho attraversato un periodo difficile, ora le cose vanno molto meglio e il merito è di tutte le persone che mi sono state vicino”.

Nel circuito dove si infortunò, riecco un grande Marc Marquez: “Una gara importante, come ai vecchi tempi... questo è il bello delle corse. È stata una bella battaglia ed è bello ritrovare il podio”. Bagnaia è giustamente raggiante: “Il primo giro è stato importante, poi la battaglia con Marquez è stata molto bella e di fronte a questo grande pubblico ho vissuto una giornata incredibile”.