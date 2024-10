MotoGp, c’è Iannone al fianco di Bezzecchi in Malesia

Marco Bezzecchi e Andrea Iannone sono la coppia inedita che difenderà i colori Pertamina Enduro VR46 Racing Team al GP della Malesia che si corre questo fine settimana a Sepang. weekend in Thailandia difficile e gara da dimenticare per Bezz,, costretto al ritiro dopo un’ottima P4 in qualifica nel tentativo di recuperare posizioni sotto la pioggia. Al lavoro per un ulteriore step in avanti e dare così concretezza, in termini di risultati, al finale di stagione.

Costretto a saltare gli ultimi due appuntamenti del calendario, per sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra, Fabio Di Giannantonio che affida la sua Ducati ad Andrea Iannone. Il numero 29 tornerà così in sella ad una MotoGP a coronare l’ottima stagione appena conclusa nella WorldSBK.