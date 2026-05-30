MotoGp, c’è Bezzecchi in pole position al Mugello

Ducati attacca, ma Aprilia risponde con un grandissimo Marco Bezzecchi. La prima fila della MotoGP al Mugello è tutta made in Noale con un superBez da record in 1’43”921. Lorenzo Savadori, che avevamo intervistato prima delle Q1 (trovate la video intervista nel sito e nel nostro canale YouTube) ci aveva anticipato sorprese nel giro secco, dopo la prova di Forza Ducati di venerdì. Raul Fernandez è 2° in scia a Marco, sia nei crono che effettivamente nel suo giro buono, con Jorge Martin 3°.

Ducati si deve accontentare della seconda fila, con un grande Marc Marquez che, in barba alle condizioni fisiche non ottimali, non riesco risparmia e spinge forte. Lo affiancano un ottimo Fermin Aldeguer, che prende degnamente le redini del Bk8 Gresini orfano dell’infortunato Alex Marquez, e Pecco Bagnaia. Solo terza fila per Fabio Di Giannantonio, che era stato il più rapido anche nelle libere del mattino. Qui troviamo anche un Moreira davvero sorprendente e l’altra Ducati giallo nera del Pertamina VR46 di Franco Morbidelli. Ktm è in quarta fila con Pedro Acosta, passato dalla Q1 come Raul Fernandez, e con Enea Bastianini. Per Rins (Yamaha) il 12°, mentre Marini è 16° e Michele Pirro, sostituto di Alex Marquez, è 21° dopo essere scivolato senza conseguenze nelle libere.

“Oonestamente non pensavo di fare un tempo così veloce, ma il livello era così alto che ho dato tutto me stesso. È bello essere davanti qui, con questo pubblico meraviglioso” ha commentato Bezzecchi.