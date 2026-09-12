MotoGp, c’è Bezzecchi in pole a Misano

Marco Bezzecchi in pole position a Misano dopo un giro record. Lo scorpione di Viserba paritrà in prima fila davanti a Marc Marquez e Fermin Aldeguer. Quarto tempo per Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin e Luca Marini.

Bezzecchi ha aperto in fretta il fuoco dopo pochi minuti centrando il nuovo record della pista in 1'29”982, superando il record di Bagnaia (1'30”031). Marc Marquez prova a replicare, finendo però di traverso al culmine di un giro lanciato a 3' dalla fine della sessione, mentre una caduta nel finale limita un ottimo Di Giannantonio. Doppia caduta anche per Alex Marquez.

“La moto funziona bene - ha detto Bez a fine sessione - anche se il ginocchio ancora mi dà fastidio. Grazie ai ragazzi del team per il loro lavoro e vediamo di fare bene. Marquez è stato veloce, ma tanti altri lo sono, qui a Misano le gare sono sempre toste, vedremo”.