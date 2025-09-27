MotoGp, c’è Bagnaia in pole a Motegi

Pecco Bagnaia vede il “sol levante” in Giappone e torna in pole in 1’42”911. Dopo una lunghissima crisi l’uso del forcellone 2024 gli fa ritrovare la Strada per primeggiare. Al suo fianco un eccezionale Joan Mir con la Honda e il leader del campionato Marc Marquez. Marco Bezzecchi non replica il grande venerdì ed è 9°, in terza fila con Luca Marini,7°, e Alex Marquez, passato dalla Q1. Pedro Acosta è 4° con un unico assalto nel finale a causa di problemi tecnici che lo hanno tenuto nel box per gran parte della Q2. Con l’alfiere della KTM troviamo in seconda fila Franco Morbidelli, passato anche lui da Q1, e Fabio Quartararo con la Yamaha. Solo 12° Fabio Di Giannantonio, mentre Enea Bastianini è in un difficile e deludente 21°. Il riminese stava migliorando nel finale della Q1, ma le cadute di Binder e Rins gli hanno impedito di farlo. Oggi alle 8 Sprint Race e domani alle 7 il GP.