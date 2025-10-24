MotoGp, Bulega in sella alla Ducati in un test a Jerez il 31 ottobre

Ducati pensa di schierare in pista Nicolò Bulega per il GP del Portogallo (7-9 novembre). Sarà però decisivo il test che il vicecampione del mondo della Superbike svolgerà sulla Desmosedici il 31 ottobre a Jerez. Lo ha annunciato il direttore sportivo di Ducati Corse, Mauro Grassilli, a Sky Sport. “Nicolò ha il desiderio di fare una gara con la Ducati MotoGP, ma vuole arrivare il più pronto possibile per evitare di fare una brutta figura. Se le cose “dovessero andare bene”, Bulega correrà anche nella passerella finale di Valencia del 14-16 novembre.