MotoGp, Bulega in Ducati promette bene e pare pronto per Portimao

Nicolò Bulega realizza una parte del sogno e pare pronto per Portimao. Dovrebbe essere Bulegas a sostituire Marc Marquez nel penultimo appuntamento MotoGP. Il riminese ha girato in 1’38”00 nel test svolto a Jerez de la Frontera, per verificare che fosse pronto a questa sfida impegnativa. Con lui c’era Michele Pirro ad aiutarlo, mentre in pista è sceso Pol Espargaro con KTM, che pare essere stato più lento di Nicolò di un paio di decimi. Vista la competitività mostrata dallo spagnolo in Australia e Malesia una premessa che carica. “Ho realizzato una parte del mio sogno”, ha commentato Bulegas, che vorrebbe chiaramente completare con il gran premio del Portogallo.