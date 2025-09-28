MotoGp, bis di Bagnaia a Motegi, Marc Marquez campione del mondo

Marc Marquez centra un 9° titolo mondiale che è più di un numero. “More than a Number” è la frase in inglese che campeggia sulla maglia celebrativa fatta per Ducati per il suo campione spagnolo. Il titolo è una consacrazione per Marc, che nel giro d’onore si ferma davanti a un maxi schermo che ripercorre le sofferenze degli anni finali in Honda, dopo la frattura al braccio, e la rinascita 2024 nel Gresini Racing.

Sei anni per tornare a vincere un mondiale: altro record per Marc. La festa mondiale è resa più splendida dalla vittoria del GP di un Pecco Bagnaia “guarito” da una terribile crisi, grazie alla sospensione posteriore 2024. Sul podio, 3° , anche la Honda con un ottimo Joan Mir (tornato sul podio dopo oltre 1000 giorni), che precede un ottimo Marco Bezzecchi, medaglia di legno, ma con 13 punti importanti al termine di un fine settimana reso difficile dalla caduta di sabato, causata da un erroraccio di un Martin sfortunatissimo. Bez supera Quartararo e Morbidelli, approfittando anche di un calo di Acosta, finito anche fuori pista mentre lotta per difendere il 6° da Alex Marquez. Quinto un buon Morbidelli. Per Enea Bastianini un 11° davanti a Brad Binder dopo un bel derby KTM, con Fabio Di Giannantonio 13°. Il Bk8 Gresini piazza anche Aldeguer 10°.