MotoGp, Binder il più veloce del venerdì in Catalunya, Bezzecchi e Bastianini in Q2

Nelle prove del venerdì al Montmelò verso il Gp di Catalunya si risveglia Brad Binder e centra il nuovo record del tracciato nelle prequalifiche. La Ktm si conferma in gran forma piazzandosi in vetta con il sudafricano in 1’31”141 e al 2° posto con Pedro Acosta. Enea Bastianini dà l’assalto più volte alla prima posizione, ma gli manca il quarto settore. Il riminese è comunque 6° e passa in Q2 diretta. Peccato che proprio all’ultimo voli fuori pista e parcheggi la sua Ktm sugli air fances. Per lui 1’38”490.

Bravo Marco Bezzecchi che porta al 5° posto l’Aprilia, che è al 10° con Ai Ogura, in 1’38”403. Entrambi i romagnoli sono in Q2 e questo vuol dire tanto. Nei primi 10 solo tre Ducati: una Gp25 al 4° con Marc Marquez e due Gp24, al 3° Alex Marquez del Bk8 Gresini Racing ed al 7° Franco Morbidelli per il Pertamina VR 46. Aldeguer, l’altro pilota del team di Faenza è 14° mentre colpiscono il 17° di Di Giannantonio ed il 21° di Bagnaia. Il venerdì ha fatto sempre tribolare Pecco, ma ora si resta senza parole. Zarco e Marini 8° e 9° confermano i progressi di Honda mentre Yamaha è al 11° e 12° con Quartararo e Oliveira (che nel 2026 verrà sostituito da Razgatlioglu). Martin è 18°, con Lorenzo Savadori 22° davanti ai rientranti Vinales e Chantra. I primi 10 sono racchiusi in meno di 0”5.